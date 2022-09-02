У цьому році у Маріуполі не буде опалювального сезону – мер

15:27 11 серпня Київ, Україна

Окупаційна влада не зможе цього року організувати опалювальний сезон у Маріуполі.

Про це на брифінгу 11 серпня заявив мер міста Вадим Бойченко.

"Не буде цього року опалювального сезону, тобто буде дуже холодно. Люди розуміють це. І тому ми бачимо зростаючу кількість тих, хто виїжджає у бік нашої держави", - зазначив він.

Також мер Маріуполя наголосив, що окупантам не вдасться забезпечити населення питною водою.

"Не було і не буде (у період окупації – ред.) якісної питної води. Де Маріуполь брав воду до війни? Джерело водопостачання міста – це Сіверський Донець. Вони (російські окупанти – ред.) зруйнували цю мережу, і відновити її неможливо. На це знадобляться мільярди гривень та режим тиші, а його не буде. Де вони намагаються взяти сьогодні воду – це резервне сховище Старого Криму: там неякісна, технічна вода та її обсяг, на жаль, лише на дев'ять місяців”, – уточнив Бойченко.

Крім того, зараз у місті зовсім не працює система водовідведення. За словами мера, на її відновлення потрібно від півтора до двох років.