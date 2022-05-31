16:33 31 травня Київ, Україна

В Естонії заарештували росіянина, який спробував вивезти дрони для російської армії.

Про це повідомили у офіційному Twitter поліції.

"Спроби подарувати комерційні дрони для російської армії закінчуються СІЗО. Вчора особа з подвійним громадянством, росії та Естонії, була заарештована за такі плани. Естонське законодавство передбачає покарання за підтримку російської агресії проти України у будь-який спосіб, і ми подбаємо про дотримання цих положень", – заявили в поліції.

Як уточнює естонський мовник ERR, чоловіка середніх років затримали під час перетину кордону цієї суботи, 29 травня, а в понеділок окружний суд Хар'ю на запит прокуратури заарештував його.



У прокуратурі зазначили, що участь чи підтримка іноземної агресії карається терміном до 5 років позбавлення волі; придбання обладнання військового призначення російській армії також підпадає під статтю.



Нагадаємо, на початку травня Естонія з міркувань безпеки позбавила права на проживання та видворила двох координаторів проросійських акцій.