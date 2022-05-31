В Естонії заарештували росіянина, який спробував вивезти дрони для російської армії.
Про це повідомили у офіційному Twitter поліції.
Як уточнює естонський мовник ERR, чоловіка середніх років затримали під час перетину кордону цієї суботи, 29 травня, а в понеділок окружний суд Хар'ю на запит прокуратури заарештував його.
У прокуратурі зазначили, що участь чи підтримка іноземної агресії карається терміном до 5 років позбавлення волі; придбання обладнання військового призначення російській армії також підпадає під статтю.
Нагадаємо, на початку травня Естонія з міркувань безпеки позбавила права на проживання та видворила двох координаторів проросійських акцій.
У прокуратурі зазначили, що участь чи підтримка іноземної агресії карається терміном до 5 років позбавлення волі; придбання обладнання військового призначення російській армії також підпадає під статтю.
Нагадаємо, на початку травня Естонія з міркувань безпеки позбавила права на проживання та видворила двох координаторів проросійських акцій.
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