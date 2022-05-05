В Енергодарі рашисти відбирають авто у мирних жителів

17:04 05 травня Київ, Україна

На вилучених транспортних засобах у цивільних в Енергодарі окупанти малюють рашистську символіку "Z" та їздять містом.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова.

"Росіяни силою захопили два автокрани -підйомники та легковий автомобіль, які знаходилися на території автогосподарства Запорізької АЕС і використовують спецтранспорт для встановлення білбордів у місті. Крім того, вони без жодних пояснень, але "аргументуючи" зброєю, вилучили автомобіль УАЗ-3163034, державний номер АР 8969 ВЕ, який їхав із промислового майданчика ЗАЕС до транспортного цеху станції для дозаправки. Окупанти масово відбирають автомобілі у мирних жителів для своїх потреб, малюють на них рашистську символіку "Z" та їздять містом", - заявила Денисова.

За її словами, чималу кількість автомобілів, викрадених на тимчасово окупованих територіях України, окупанти вивезли до білорусі, коли відступали з Київської та Чернігівської областей.