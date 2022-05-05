В Енергодарі рашисти відбирають авто у мирних жителів
17:04 05 травня Київ, Україна
На вилучених транспортних засобах у цивільних в Енергодарі окупанти малюють рашистську символіку "Z" та їздять містом.
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова.
"Росіяни силою захопили два автокрани
-підйомники та легковий автомобіль, які знаходилися на території автогосподарства Запорізької АЕС і використовують спецтранспорт для встановлення білбордів у місті. Крім того, вони без жодних пояснень, але "аргументуючи" зброєю, вилучили автомобіль УАЗ-3163034, державний номер АР 8969 ВЕ, який їхав із промислового майданчика ЗАЕС до транспортного цеху станції для дозаправки. Окупанти масово відбирають автомобілі у мирних жителів для своїх потреб, малюють на них рашистську символіку "Z" та їздять містом", - заявила Денисова.
За її словами, чималу кількість автомобілів, викрадених на тимчасово окупованих територіях України, окупанти вивезли до білорусі, коли відступали з Київської та Чернігівської областей.
"Звертаюся до комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення росії в Україну, врахувати ці факти військових злочинів та порушень прав людини з боку держави-окупанта", - наголосила Денисова.
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