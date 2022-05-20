В Енергодарі пожежна частина вийшла на протест рашистам, які викрали начальника частини Віталія Трояна
10:08 20 травня Київ, Україна
Бійці пожежної частини в Енергодарі вийшли на масштабну акцію протесту після викрадення окупантами 18 травня начальника 1 державного пожежно-рятувального загону Віталія Трояна.
Фото та відео протестної акції оприлюднив у Телеграмі
міський голова Енергодару Дмитро Орлов.
"В Енергодарі продовжуються викрадення працівників різних сфер. У тому числі й людей, які оберігають наше місто від пожеж, надзвичайних ситуацій та рятують життя! 18 травня, приблизно о 12.00, окупанти приїхали до пожежної частини ДПРЧ-13 та провели обшук у кабінеті начальника 1 державного пожежно-рятувального загону Віталія Трояна.. Опечатали кабінет та вивезли його у невідомому напрямку! ", - написав Орлов.
Як вважають працівники, окупанти пропонували керівнику загону розпочати роботу під прапором Росії.
Після цього рятувальники влаштували масштабну акцію протесту.
"Весь особовий склад з автомобільною технікою вишикувався в центрі міста біля ДК «Сучасник». Окупанти застосували силові методи до рятувальників. Відбувається побиття людей та пошкодження пожежно-рятувальної техніки!", - написав Орлов.
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