В Енергодарі пожежна частина вийшла на протест рашистам, які викрали начальника частини Віталія Трояна

Бійці пожежної частини в Енергодарі вийшли на масштабну акцію протесту після викрадення окупантами 18 травня начальника 1 державного пожежно-рятувального загону Віталія Трояна.

"В Енергодарі продовжуються викрадення працівників різних сфер. У тому числі й людей, які оберігають наше місто від пожеж, надзвичайних ситуацій та рятують життя! 18 травня, приблизно о 12.00, окупанти приїхали до пожежної частини ДПРЧ-13 та провели обшук у кабінеті начальника 1 державного пожежно-рятувального загону Віталія Трояна.. Опечатали кабінет та вивезли його у невідомому напрямку! ", - написав Орлов.