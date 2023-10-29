У Єгипті масштабна аварія на автобані забрала десятки життів

12:15 29 жовтня Київ, Україна

Моторошна масштабна аварія на автомобільному шосе сталася в Єгипті. У автомобілях, що загорілися, пасажири згоряли живцем. За повідомленням телеканалу Sky News, всього в цій ДТП загинули 32 людини і ще 63 постраждали.

Вказано, що у ДТП потрапили пасажирський автобус та інші транспортні засоби. Вони зіткнулися в районі Бехейра на автобані, що сполучає столицю Каїр з Олександрією.

За даними ЗМІ, причиною аварії став витік мастила з одного з автомобілів. Інші машини зіткнулися з ним і спалахнули.

Нагадаємо, днями російські окупанти на автомобілі Урал врізалися в легковик на території так званої "ДНР". Внаслідок ДТП загинули четверо людей, у тому числі одна дитина.