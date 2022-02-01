У ДТП за участю трактора загинула 6-річна дитина

15:59 13 травень Київ, Україна

Під Чернівцями в селі Велика Буда сталася ДТП зі смертельними наслідками, 43-річний чоловік, керуючи трактором, допустив його перекидання, внаслідок чого загинула 6-річна пасажирка.

Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції у четвер, 13 травня.





Повідомлення про ДТП надійшло в поліцію від фельдшера первинної медико-санітарної допомоги села Байрак.

На місце події відразу виїхали співробітники Слідчого управління Нацполіції в Чернівецькій області, слідчо-оперативна група відділення поліції №4 (м. Герца) Чернівецького районного управління поліції, а також співробітники ювенальної поліції.

Правоохоронці встановили, що 43-річний житель села Велика Буда керував трактором, але допустив його перекидання. Під час ДТП загинула молода пасажирка транспортного засобу.



Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 КК України).



У свою чергу ЗМІ уточнюють, що в тракторі знаходилися батько і дочка. Чоловік обробляв ділянку землі. В аварії він не постраждав. Під час ДТП був тверезий.