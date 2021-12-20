У ДТП постраждав неповнолітній: У Сарненському районі 16 листопада водій мотоцикла влетів під колеса пасажирського автобуса (ФОТО)

13:59 17 листопад Київ, Україна

На проїжджій частині села Мале Вербче Сарненського району Рівненської області загинув неповнолітній. Потерпілий вів двоколісний транспорт без обов'язкових засобів захисту.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Дзвінок до чергової частини поліції надійшов увечері, 16 листопада, о 19:10. Стало відомо, що сталася аварія: у селі Мале Вербче на одній з вулиць під колеса автобуса влетів мотоцикл. Внаслідок зіткнення мотоцикла з пасажирським автобусом підліток загинув на місці.

На місце ДТП виїхала слідча група. Після прибуття було встановлено, що водій мотоцикла Lifan, 16-річний житель села Велике Вербче, не зміг зорієнтуватися на проїжджій частині, внаслідок чого сталося зіткнення з припаркованим автомобілем Mercedes-Benz Sprinter, мотоцикл від удару відкинуло на проїжджу частину дороги, де в цей час рухався пасажирський автобус.

Водій мотоцикла від удару помер на місці. Другого пасажира, 15-річного хлопця, швидка допомога доправила до Сарненської лікарні з черепно-мозковою травмою та забоями.

Поліція встановила, що внаслідок недотримання правил безпеки дорожнього руху загинув водій мотоцикла. Обидва хлопці були без мотошоломів.