У ДТП загинув водій, який віз померлих від COVID

Сьогодні рано вранці в результаті лобового зіткнення з вантажівкою загинув водій мікроавтобуса, який віз тіла померлих від коронавірусної інфекції.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Миколаївській області.
15 квітня, близько 6:05 на автодорозі Н-11 "Миколаїв - Дніпро" біля с. Михайло-Ларине сталося зіткнення вантажного автомобіля пошти Фотон Кобальт і мікроавтобуса Fiat Scudo, 31-річний водій якого перевозив шість тіл померлих від COVID (в гробах).
В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій Fiat від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці. 46-річний водій автомобіля Фото Кобальт отримав травми і був госпіталізований.
Зараз правоохоронці встановлюють обставини і причини ДТП.
Подія кваліфікована за ознаками ч. 2 ст. 286 КК "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого".
15 квітня, близько 6:05 на автодорозі Н-11 "Миколаїв - Дніпро" біля с. Михайло-Ларине сталося зіткнення вантажного автомобіля пошти Фотон Кобальт і мікроавтобуса Fiat Scudo, 31-річний водій якого перевозив шість тіл померлих від COVID (в гробах).
В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій Fiat від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці. 46-річний водій автомобіля Фото Кобальт отримав травми і був госпіталізований.
Зараз правоохоронці встановлюють обставини і причини ДТП.
Подія кваліфікована за ознаками ч. 2 ст. 286 КК "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого".
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