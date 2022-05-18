У ДТП на Одещині загинули троє правоохоронців

20:48 13 серпня Київ, Україна

У селі Зоря Одеської області, службовий автомобіль, в якому знаходилися правоохоронці, злетів у кювет, троє загинули, один травмований.

Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції в п'ятницю, 13 серпня.

«За попередньою інформацією, службова автомашина з відрядженими працівниками управління карного розшуку ГУНП в Одеській області по дорозі з міста Татарбунари в селище міського типу Сарату, в селі Зоря "злетіла" з дороги і перекинулася, - повідомили в регіональному главку Нацполіції. - У результаті троє поліціянтів загинули, ще один серйозно травмований».

Обставини аварії зараз встановлюються. На місці працюють правоохоронці, рятувальники та медики.