У ДТП на Буковині загинула 10-річна дитина

20:23 10 травень Київ, Україна

У селі Тарашани Чернівецького району, під керуванням 35-річного чоловіка перекинувся автомобіль, в результаті аварії загинула 10-річна дівчинка, 11-річний хлопчик з травмами доставлений до лікарні.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

"Сьогодні, 10 травня, в селі Тарашани Чернівецького району перекинувся автомобіль Volkswagen. В результаті ДТП загинула 10-річна пасажирка авто. За попередньою інформацією, 11-річний пасажир отримав травми голови та забої. Медики доставили потерпілого в лікарню для надання допомоги", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначають, що, за попередньою інформацією, 35-річний водій не впорався з керуванням, з'їхав з дороги, і його автомобіль перекинувся.



В цей час поліціянти вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.