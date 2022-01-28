У ДТП на Буковині загинула 10-річна дитина

У селі Тарашани Чернівецького району, під керуванням 35-річного чоловіка перекинувся автомобіль, в результаті аварії загинула 10-річна дівчинка, 11-річний хлопчик з травмами доставлений до лікарні.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області.
У поліції зазначають, що, за попередньою інформацією, 35-річний водій не впорався з керуванням, з'їхав з дороги, і його автомобіль перекинувся.
В цей час поліціянти вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
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