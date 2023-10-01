У Дружківці Донецької області вдалося врятувати з-під завалів будинку цілу родину

12:29 01 жовтня Київ, Україна

Під час нічної масованої атаки російської армії 1 жовтня у Дружківській громаді Донбасу під завалами розбитого ракетою будинку виявилася ціла родина. На щастя, як повідомила прес-служба Донецької обласної прокуратури, усіх чотирьох членів сім'ї вдалося врятувати.

"За даними слідства, у ніч на 1 жовтня 2023 року російська армія вдарила по с. Кондратівці Дружківської міської громади. Від засобу ураження, ймовірно, ракети комплексу С-300, постраждав приватний сектор. Внаслідок руйнування одного з житлових будинків отримала тілесні ушкодження ціла сім'я - 40-річний чоловік із 36-річною дружиною та їх 16-річний син із бабусею 57 років. З-під завалів повністю зруйнованого будинку поранених дістав сусід – співробітник рятувальної служби”, – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що внаслідок обстрілу пошкоджено 15 приватних житлових будинків та господарських споруд.

Нагадаємо, вночі на Херсонщину росіяни скинули 10 авіабомб, а також ударили по Умані. А на Чернігівщині під час обстрілу було поранено підлітка.