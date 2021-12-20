У Донецькій області водій збив трьох людей

На Донеччині водій в стані алкогольного сп'яніння скоїв наїзд на двох малолітніх дітей і чоловіка, останній помер від важких травм.
Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.
В результаті були травмовані дев'ятирічний хлопчик, 13-річна дівчинка і її 45-річний батько. У дітей діагностували забої.
Чоловік з важкими тілесними ушкодженнями був госпіталізований. Він помер в реанімаційному відділенні міської лікарні на наступний день.
Відкрито кримінальне провадження.
Чоловік з важкими тілесними ушкодженнями був госпіталізований. Він помер в реанімаційному відділенні міської лікарні на наступний день.
Відкрито кримінальне провадження.
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