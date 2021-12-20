У Донецькій області водій збив трьох людей

17:04 03 травень Київ, Україна

На Донеччині водій в стані алкогольного сп'яніння скоїв наїзд на двох малолітніх дітей і чоловіка, останній помер від важких травм.
 
Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що 1 травня, близько 19:30, 23-річний житель Покровська, перебуваючи за кермом автомобіля марки Geely в стані алкогольного сп'яніння, допустив під час руху заднім ходом наїзд кузовом автомобіля на двох малолітніх дітей і чоловіка, які перебували на узбіччі", - йдеться в повідомленні.
В результаті були травмовані дев'ятирічний хлопчик, 13-річна дівчинка і її 45-річний батько. У дітей діагностували забої.

Чоловік з важкими тілесними ушкодженнями був госпіталізований. Він помер в реанімаційному відділенні міської лікарні на наступний день.

Відкрито кримінальне провадження.