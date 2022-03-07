У Донецькій області СБУ виявила схованку зі "зброєю Гіркіна"

16:42 07 червень Київ, Україна

Служба безпеки України виявила в Донецькій області замаскований схрон зі зброєю і боєприпасами, залишений бойовиками угруповання терориста Гіркіна.
 
Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Повідомляється, що за оперативною інформацією, арсенал був створений в 2014 році для незаконного збройного формування Ігоря Гіркіна.

Тайник був обладнаний під фундаментом покинутої будівлі в селі Стародубівка біля Слов'янська.

Правоохоронці вилучили зі схованки 23 гранати Ф-1 і РГД-5 з запалами, 11 реактивних протитанкових гранат РПГ, більше 4 тисяч патронів калібру 5,45.

Проводяться слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до облаштування схованки і незаконного обігу зброї.