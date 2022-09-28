На Донеччині рашисти обстріляли школу, де цивільні ховалися від обстрілів

11:51 28 вересня Київ, Україна

Вранці 28 вересня росіяни вдарили по школі у селі Миколаївка Донецької області, де ховалися від обстрілу 12 людей. Крім того, за добу в області загинуло 5 мирних жителів.



Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Обстріл (за попередньою інформацією, ракетою С-300) стався близько 5 ранку, в укритті на той час перебували дванадцять осіб, серед яких двоє дітей та людина з інвалідністю. Окупанти цілили просто у будівлю школи”, – написав Кириленко.

З його слів, стіни будівлі обрушилися, проте укриття витримало. Постраждалих немає, продовжуються пошуки однієї співробітниці школи. Кириленко додав, що будівля не є військовим об'єктом і вкотре закликав цивільних виїжджати з Донбасу.



Глава ОВА повідомив, що за 27 вересня росіяни вбили 4 мирних мешканців у Курахівці та одного в Бахмуті, 10 осіб отримали поранення.



Вночі росіяни час від часу стріляли по старій частині Авдіївки, Мар'їнці, Красногорівці, Георгіївці та Новомихайлівці в Мар'їнській громаді, а також Одрадівці та станції Майорськ у Світлодарській громаді. За попередньою інформацією, без жертв. Напередодні ввечері артобстрілу зазнав Торецьк – постраждалих немає, але пошкоджено 2 будинки.