На Донеччині рашисти обстріляли школу, де цивільні ховалися від обстрілів

Вранці 28 вересня росіяни вдарили по школі у селі Миколаївка Донецької області, де ховалися від обстрілу 12 людей. Крім того, за добу в області загинуло 5 мирних жителів.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
З його слів, стіни будівлі обрушилися, проте укриття витримало. Постраждалих немає, продовжуються пошуки однієї співробітниці школи. Кириленко додав, що будівля не є військовим об'єктом і вкотре закликав цивільних виїжджати з Донбасу.
Глава ОВА повідомив, що за 27 вересня росіяни вбили 4 мирних мешканців у Курахівці та одного в Бахмуті, 10 осіб отримали поранення.
Вночі росіяни час від часу стріляли по старій частині Авдіївки, Мар'їнці, Красногорівці, Георгіївці та Новомихайлівці в Мар'їнській громаді, а також Одрадівці та станції Майорськ у Світлодарській громаді. За попередньою інформацією, без жертв. Напередодні ввечері артобстрілу зазнав Торецьк – постраждалих немає, але пошкоджено 2 будинки.
Глава ОВА повідомив, що за 27 вересня росіяни вбили 4 мирних мешканців у Курахівці та одного в Бахмуті, 10 осіб отримали поранення.
Вночі росіяни час від часу стріляли по старій частині Авдіївки, Мар'їнці, Красногорівці, Георгіївці та Новомихайлівці в Мар'їнській громаді, а також Одрадівці та станції Майорськ у Світлодарській громаді. За попередньою інформацією, без жертв. Напередодні ввечері артобстрілу зазнав Торецьк – постраждалих немає, але пошкоджено 2 будинки.
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