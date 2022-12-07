У Донецькій області вантажівка окупантів розчавила маршрутку, багато жертв

12:04 07 грудня Київ, Україна

На окупованій території Донецької області вантажівка з літерою V російських загарбників врізалася в маршрутку, внаслідок ДТП загинуло 16 людей, ще троє постраждали.

ДТП сталася 7 грудня між Шахтарськом та Торезом, повідомляє низка ЗМІ.





Український журналіст Денис Казанський також оприлюднив у своєму Twitter-акаунті відео, зняте на місці аварії.

«Шансів вижити у пасажирів було небагато. Не сумніваюся, що винними оголосять самих цивільних, а вбивцям мешканців Донбасу нічого не буде. Ось побачите», - додав Казанський.

На трасі між Шахтарськом та Торезом вантажівка російських окупантів розчавила маршрутку. Загинули 16 людей. За попередньою інформацією, усі загиблі – цивільні, пасажири мікроавтобуса. Судячи з відео, шансів у них не було. pic.twitter.com/pO2dAN78hL — Денис Казанський (@den_kazansky) December 7, 2022

Як пишуть місцеві ЗМІ, за попередніми даними, водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу. Наразі місце аварії оточене. Повідомляється, що 3 особи перебувають у реанімації у тяжкому стані.



На місці ДТП працювали співробітники так званих "оперативних служб". Місцеві "правоохоронці" встановлюють усі обставини аварії.



У місцевому Telegram-каналі ЧП Донецьк пізніше додали, що винний нібито сам водій маршрутки. Він вижив у цьому зіткненні і зараз перебуває у лікарні.



Квазікерівництво "ДНР" поки ніяк не прокоментувало цю подію.