У Донецькій області вантажівка окупантів розчавила маршрутку, багато жертв

На окупованій території Донецької області вантажівка з літерою V російських загарбників врізалася в маршрутку, внаслідок ДТП загинуло 16 людей, ще троє постраждали.
ДТП сталася 7 грудня між Шахтарськом та Торезом, повідомляє низка ЗМІ.
Український журналіст Денис Казанський також оприлюднив у своєму Twitter-акаунті відео, зняте на місці аварії.
На трасі між Шахтарськом та Торезом вантажівка російських окупантів розчавила маршрутку. Загинули 16 людей. За попередньою інформацією, усі загиблі – цивільні, пасажири мікроавтобуса. Судячи з відео, шансів у них не було. pic.twitter.com/pO2dAN78hL— Денис Казанський (@den_kazansky) December 7, 2022
Як пишуть місцеві ЗМІ, за попередніми даними, водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу. Наразі місце аварії оточене. Повідомляється, що 3 особи перебувають у реанімації у тяжкому стані.
На місці ДТП працювали співробітники так званих "оперативних служб". Місцеві "правоохоронці" встановлюють усі обставини аварії.
У місцевому Telegram-каналі ЧП Донецьк пізніше додали, що винний нібито сам водій маршрутки. Він вижив у цьому зіткненні і зараз перебуває у лікарні.
Квазікерівництво "ДНР" поки ніяк не прокоментувало цю подію.
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