У Донецьку спалахнула нафтобаза

12:40 28 листопада Київ, Україна

У захопленому Донецьку вранці 28 листопада повідомили про горіння нафтобази.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ, телеграм-канали окупантів.

Поки немає подробиць пожежі, але у соцмережах викладають фото та відео.

Місцеві жителі пишуть, що палає "нафтобаза на Гвардійці".