У Донецьку спалахнула нафтобаза

У захопленому Донецьку вранці 28 листопада повідомили про горіння нафтобази.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ, телеграм-канали окупантів.
Поки немає подробиць пожежі, але у соцмережах викладають фото та відео.
Місцеві жителі пишуть, що палає "нафтобаза на Гвардійці".
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ, телеграм-канали окупантів.
Поки немає подробиць пожежі, але у соцмережах викладають фото та відео.
Місцеві жителі пишуть, що палає "нафтобаза на Гвардійці".
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