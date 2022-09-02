У Донецьку стався вибух та пожежа на складі боєприпасів армії росії

22 серпня рано-вранці на території тимчасово окупованого росіянами Донецька стався вибух і пожежа на черговому складі боєприпасів армії росії.
Місцеві жителі викладають ролики зі спалахами та детонацією у районі колишнього супермаркету "Ашан".
Причина підриву арсеналу невідома.
На кадрах видно характерні розльоти боєприпасів, що горять.
Причина підриву арсеналу невідома.
На кадрах видно характерні розльоти боєприпасів, що горять.
Ось як все виглядає з дрону рано-вранці. Відео зняли військові пропагандисти ворога.
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