У Донецьку стався вибух та пожежа на складі боєприпасів армії росії

12:12 22 серпня Київ, Україна

22 серпня рано-вранці на території тимчасово окупованого росіянами Донецька стався вибух і пожежа на черговому складі боєприпасів армії росії.

Місцеві жителі викладають ролики зі спалахами та детонацією у районі колишнього супермаркету "Ашан".



Причина підриву арсеналу невідома.



На кадрах видно характерні розльоти боєприпасів, що горять.

Ось як все виглядає з дрону рано-вранці. Відео зняли військові пропагандисти ворога.