У Донецьку під час обстрілу було поранено ексглаву Роскосмосу Рогозіна

Дмитра Рогозіна та осіб, які його супроводжували, поранено під час обстрілу готелю в Донецьку. Про це у середу, 21 грудня, повідомляє РИА Новости із посиланням на його помічника.
Як зазначає російське ЗМІ, загрози життю Рогозіна немає.
Російський Telegram-канал Mash також публікує кадри з ресторану, в якому на момент обстрілу готелю перебував Рогозін. Наголошується, що він святкував там свій день народження.
Ресторан Шеш-Беш, де Рогозін святкував день народження, знаходиться на першому поверсі готелю в Ленінському районі Донецька.
Нагадаємо, кремль може створити новий "федеральний округ" – "Кримський", його може очолити Рогозін.
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