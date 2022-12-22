У Донецьку під час обстрілу було поранено ексглаву Роскосмосу Рогозіна

07:22 22 грудня Київ, Україна

Дмитра Рогозіна та осіб, які його супроводжували, поранено під час обстрілу готелю в Донецьку. Про це у середу, 21 грудня, повідомляє РИА Новости із посиланням на його помічника.

"Ексглава Роскосмосу отримав поранення в спину і був госпіталізований. Особи, які його супроводжували, також отримали травми різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає російське ЗМІ, загрози життю Рогозіна немає.

Російський Telegram-канал Mash також публікує кадри з ресторану, в якому на момент обстрілу готелю перебував Рогозін. Наголошується, що він святкував там свій день народження.

Ресторан Шеш-Беш, де Рогозін святкував день народження, знаходиться на першому поверсі готелю в Ленінському районі Донецька.

Нагадаємо, кремль може створити новий "федеральний округ" – "Кримський", його може очолити Рогозін.