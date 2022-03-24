У ДНР сепаратистами був затриманий патруль ОБСЄ

29 жовтня на блок-посту в Донецькій області російські військові затримали патруль місії ОБСЄ. Сепаратисти протримали співробітників ОБСЄ близько двох годин, пославшись на "необхідність дозволу від своїх командирів" для їхнього подальшого пересування.
Про це повідомляє СММ в своєму звіті.
У той самий час, приблизно о 14:10, орієнтовно через дві години затримки, патрулю місії дозволили проїхати, після чого патруль рушив далі в напрямку нульового блок-поста сепаратистів, розміщеного приблизно за 2,5 км на південний захід від Оленівки.
Спостерігачі відзначають, що така затримка доступу підсилює обмеження свободи пересування СММ через лінію зіткнення, перешкоджаючи виконанню мандата місії.
Спостерігачі відзначають, що така затримка доступу підсилює обмеження свободи пересування СММ через лінію зіткнення, перешкоджаючи виконанню мандата місії.
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