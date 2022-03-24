У ДНР сепаратистами був затриманий патруль ОБСЄ

12:51 30 жовтня Київ, Україна

29 жовтня на блок-посту в Донецькій області російські військові затримали патруль місії ОБСЄ. Сепаратисти протримали співробітників ОБСЄ близько двох годин, пославшись на "необхідність дозволу від своїх командирів" для їхнього подальшого пересування.

Про це повідомляє СММ в своєму звіті.

"Приблизно о 12:15 29 жовтня на блок-посту біля населеного пункту Оленівка (непідконтрольний уряду України, 23 км на південний захід від Донецька), пославшись на "необхідність дозволу від своїх командирів", члени збройних формувань затримали патруль місії в складі семи співробітників на чотирьох автомобілях, які прямували з Донецька в підконтрольні уряду райони", - йдеться в звіті.

У той самий час, приблизно о 14:10, орієнтовно через дві години затримки, патрулю місії дозволили проїхати, після чого патруль рушив далі в напрямку нульового блок-поста сепаратистів, розміщеного приблизно за 2,5 км на південний захід від Оленівки.



Спостерігачі відзначають, що така затримка доступу підсилює обмеження свободи пересування СММ через лінію зіткнення, перешкоджаючи виконанню мандата місії.