До Дніпровського району вночі прилетіли дві ракети Х-22

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч була суцільною повітряною тривогою... По нас били ракетами, "Градами" та "Ураганами"... Російська армія накрила вогнем три райони – Дніпровський, Нікопольський та Криворізький. У Дніпровський район прилетіли дві ворожі ракети Х-22. Вибух викликав пожежу. Пожежники полум'я погасили. Інформація про загиблих та постраждалих з'ясовується” – Валентин Резніченко.