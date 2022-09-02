До Дніпровського району вночі прилетіли дві ракети Х-22
11:08 24 серпня Київ, Україна
До Дніпровського району прилетіли дві ракети Х-22.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Ніч була суцільною повітряною тривогою... По нас били ракетами, "Градами" та "Ураганами"... Російська армія накрила вогнем три райони – Дніпровський, Нікопольський та Криворізький. У Дніпровський район прилетіли дві ворожі ракети Х-22. Вибух викликав пожежу. Пожежники полум'я погасили. Інформація про загиблих та постраждалих з'ясовується” – Валентин Резніченко.
Глава ОВА повідомив також, що Нікопольський район росіяни чотири рази обстріляли з важкої артилерії та "Градів".
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