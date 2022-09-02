На Дніпропетровщині під ворожими обстрілами загинули 11 людей

Вночі 10 серпня російські окупанти завдали ударів по Дніпропетровській області, під ворожими обстрілами в Марганці та Вищетарасівці Нікопольського району загинули 11 людей. Ще 13 дістали поранення.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
У Марганці 10 людей загинули, 11 постраждали. Десять – у лікарні, семеро з них тяжкі. Пошкоджено понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень. Виведена з ладу лінія електропередач. Декілька тисяч марганчан без світла.
У Вишетарасівці Мирівської громади загинула одна жінка. Її будинок повністю зруйнований ворожим снарядом. Постраждало подружжя. Жінка з пораненнями у лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Чоловік лікується вдома. У селі пошкоджено 11 приватних будинків та газопровід. До тисячі людей без газу.
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