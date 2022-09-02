На Дніпропетровщині під ворожими обстрілами загинули 11 людей

09:48 10 серпня Київ, Україна

Вночі 10 серпня російські окупанти завдали ударів по Дніпропетровській області, під ворожими обстрілами в Марганці та Вищетарасівці Нікопольського району загинули 11 людей. Ще 13 дістали поранення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Трагічна ніч... Ворог двічі обстріляв Нікопольський район із "Градів". Направив по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Свідомо та підступно вдарив, коли люди спали у своїх будинках. Під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада", - повідомив він.

У Марганці 10 людей загинули, 11 постраждали. Десять – у лікарні, семеро з них тяжкі. Пошкоджено понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень. Виведена з ладу лінія електропередач. Декілька тисяч марганчан без світла.

У Вишетарасівці Мирівської громади загинула одна жінка. Її будинок повністю зруйнований ворожим снарядом. Постраждало подружжя. Жінка з пораненнями у лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Чоловік лікується вдома. У селі пошкоджено 11 приватних будинків та газопровід. До тисячі людей без газу.