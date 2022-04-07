У Дніпропетровській області чоловік порізав дворічного сина співмешканки - хлопчик дивом залишився живий

У Дніпрі та області оголосили в розшук громадянина України, який завдав колото-різані рани дворічному малюкові. Хлопчик залишився живий, але перебуває в реанімації у важкому стані.
Про це повідомляє пресслужба Криворізького райуправління поліції.
Відзначається, що чоловік порізав ножем молодшу дитину. Її у важкому стані госпіталізували.
На цей момент правоохоронці розшукують зловмисника. Вирішується питання про правову кваліфікацію злочину.
На цей момент правоохоронці розшукують зловмисника. Вирішується питання про правову кваліфікацію злочину.
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