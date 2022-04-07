У Дніпропетровській області чоловік порізав дворічного сина співмешканки - хлопчик дивом залишився живий

16:34 07 липня Київ, Україна

У Дніпрі та області оголосили в розшук громадянина України, який завдав колото-різані рани дворічному малюкові. Хлопчик залишився живий, але перебуває в реанімації у важкому стані.
 
Про це повідомляє пресслужба Криворізького райуправління поліції.
"7 липня в поліцію надійшло повідомлення від жительки Софіївського району про те, що її колишній 28-річний співмешканець закрився в будинку з її двома дітьми двох і семи років і погрожує розправою", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що чоловік порізав ножем молодшу дитину. Її у важкому стані госпіталізували.

На цей момент правоохоронці розшукують зловмисника. Вирішується питання про правову кваліфікацію злочину.