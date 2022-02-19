У Дніпропетровській області медики підробляли результати ПЛР-тестів

Співробітники СБУ викрили схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів на COVID-19, організовану медпрацівниками одного з медичних закладів Дніпропетровської області.
Про це повідомила пресслужба відомства в понеділок, 24 травня.
Чиновник одного з медичних закладів Дніпропетровської області разом з представниками туроператорів впровадив схему видачі фальшивих довідок про негативний результат ПЛР-тестів на COVID-19 - їх видавали без проведення обстеження пацієнта і відповідних аналізів. Інфікована людина могла вільно отримати довідку, вартістю до тисячі гривень - все залежало тільки від терміновості її отримання.
Схема існувала з початку року, щодня видавалося в середньому п'ять підроблених довідок. Правоохоронці викрили медпрацівника при передачі замовнику восьми довідок з негативними результатами тестів на імена людей, у яких навіть не відбирався біоматеріал для проведення тестування.
Наразі встановлюються інші причетні до незаконної оборудки, а також всі громадяни, які скористалися нелегальними послугами медпрацівника.
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