У Дніпропетровській області медики підробляли результати ПЛР-тестів

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Співробітники СБУ викрили схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів на COVID-19, організовану медпрацівниками одного з медичних закладів Дніпропетровської області.

Про це повідомила пресслужба відомства в понеділок, 24 травня.



Чиновник одного з медичних закладів Дніпропетровської області разом з представниками туроператорів впровадив схему видачі фальшивих довідок про негативний результат ПЛР-тестів на COVID-19 - їх видавали без проведення обстеження пацієнта і відповідних аналізів. Інфікована людина могла вільно отримати довідку, вартістю до тисячі гривень - все залежало тільки від терміновості її отримання.



Схема існувала з початку року, щодня видавалося в середньому п'ять підроблених довідок. Правоохоронці викрили медпрацівника при передачі замовнику восьми довідок з негативними результатами тестів на імена людей, у яких навіть не відбирався біоматеріал для проведення тестування.

"В рамках кримінального провадження за ст. 366 (службове підроблення) та ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України організатору повідомлено про підозру", - сказано в повідомленні.

Наразі встановлюються інші причетні до незаконної оборудки, а також всі громадяни, які скористалися нелегальними послугами медпрацівника.