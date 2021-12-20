У Дніпропетровській області 22 листопада сталася ДТП на дорозі: водія автомобіля госпіталізовано

У Кам'янському районі, що на Дніпропетровщині, у понеділок, 22 листопада, сталася дорожня аварія за участю автомобіля Daewoo. Внаслідок зіткнення з деревом водія легкового автомобіля госпіталізували.

Про це стало відомо у повідомленні пресцентру ГУ ДСНС України.

У повідомленні йдеться, що до служби порятунку надійшов виклик о 00:31 про ДТП у Дніпропетровській області, в Кам'янському районі. На вулиці Героїв Чорнобиля у смт Кринички водій отримав каліцтва через зіткнення з деревом.