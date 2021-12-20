У Дніпропетровській області 22 листопада сталася ДТП на дорозі: водія автомобіля госпіталізовано

У Кам'янському районі, що на Дніпропетровщині, у понеділок, 22 листопада, сталася дорожня аварія за участю автомобіля Daewoo. Внаслідок зіткнення з деревом водія легкового автомобіля госпіталізували.
Про це стало відомо у повідомленні пресцентру ГУ ДСНС України.
У повідомленні йдеться, що до служби порятунку надійшов виклик о 00:31 про ДТП у Дніпропетровській області, в Кам'янському районі. На вулиці Героїв Чорнобиля у смт Кринички водій отримав каліцтва через зіткнення з деревом.
Після прибуття на аварійну ділянку було встановлено, що водій легкового автотранспорту Daewoo-Lanos, 1986 року народження, не впорався з керуванням на дорозі і виїхав з проїжджої частини, де зіткнувся з деревом. В результаті кузов машини був сильно деформований - терміново потрібне було деблокування водія. Рятувальники змогли витягти потерпілого з автомобіля спеціальною технікою та передати працівникам екстреної допомоги для подальшої госпіталізації.
Водія з переломами стегна було доставлено до відділення Кам'янської міської лікарні.
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