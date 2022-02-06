У Дніпрі мешканці багатоповерхівки знайшли у своїй квартирі 700 кажанів

У свідомості людей миші, таргани та мухи завжди були небажаними сусідами, з якими треба боротися. Також і кажани часто своїм виглядом викликають у людей негативні емоції. Але не треба забувати, що саме вони є захисниками садів від шкідників, що пурхають у сутінках.. Вони охороняють насадження тоді, коли птахи сплять. На зиму кажани впадають у сплячку, знайшовши затишне місце.

Мешканці одного багатоповерхового будинку в Дніпрі знайшли у своїй квартирі величезну родину летючих мишей, що залишилися на зимівлю. Як повідомили у ДСНС, рятувальники допомогли господарям у вилові рукокрилих.

Будинок, який уподобали кажани знаходиться на житловому масиві Червоний Камінь. Як бачимо на фото, місце для зимівлі мишки вибрали під обшивкою балкона.

Співробітники ДСНС, що прибули за адресою, виловили всіх непроханих мешканців. Їх виявилося 719 особин. Кажанів дбайливо переселили в коробки з отворами для дихання і передали до рук волонтерів Харківського центру порятунку рукокрилих.

Якщо колись і до вас прилетить незвичайний нічний гість, не лякайтеся, зовнішність і у людей буває оманливою. Намагайтеся забезпечити летючій миші безпеку.