У Дніпрі зарізали чоловіка, який попросив хуліганів не шуміти

10:05 19 липня Київ, Україна

Сьогодні вранці в одне з відділень поліції міста Дніпро надійшло повідомлення про замах на життя 36-річного чоловіка. По приїзду швидкої та поліції чоловік помер.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.



Повідомлення про злочин надійшло до відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції сьогодні, 19 липня, близько 6 ранку від дружини загиблого.



Відзначається, що потерпілий зробив зауваження невідомим, які голосно поводилися біля його будинку. В результаті чоловік отримав три ножових поранення і помер до приїзду швидкої допомоги і поліції.



Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група і кінологічна служба. Поліціянти встановлюють всі обставини події. Приймаються розшукові заходи для затримання невідомих, які причетні до нападу. За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).



"Прохання до всіх, хто був свідком події або володіє будь-якою інформацією по даному факту, звернутися в поліцію на лінію 102", - сказано в повідомленні.