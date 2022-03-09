У Дніпрі затримано жінку, яка допомагала легалізуватися в Україні терористам ДНР

17:03 09 червень Київ, Україна

Незаконна діяльність заповзятливої мешканки Дніпра дала можливість більш ніж двадцяти представникам терористичної організації ДНР легалізуватися на території України.



Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Жінка організувала нелегальний бізнес по підробці пакету документів для отримання офіційного статусу переселенця. Серед її "клієнтів" були учасники НЗФ "ДНР".



Вона оформляла клієнтам, серед яких були і фігуранти санкційних списків, нові посвідчення, що підтверджують особу. У паспорти громадян України, найчастіше прострочені, вклеювали нові фотографії, а дані на звороті підтверджували підробленою печаткою Державної міграційної служби.



У документ вносилися дані про реєстрацію місця проживання, що дозволяло отримати статус переселенця. Сфальсифікований пакет документів замовники подавали в міграційну службу, де отримували нові внутрішні та закордонні паспорти.



За оперативними даними, протиправна діяльність тривала протягом року. За цей час майже два десятки людей отримали можливість легалізуватися на території України.



Правоохоронці під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання організатора вилучили підроблені документи, печатки та штампи державних органів.



В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України, вирішується питання про повідомлення про підозру організатору схеми.



Триває досудове слідство. Встановлюються всі особи, причетні до фальсифікації документів, і замовники, які скористалися незаконними послугами.