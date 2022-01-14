У Дніпрі випускали підроблені харчові продукти під брендами відомих виробників

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Співробітники правоохоронних органів викрили діяльність угруповання, яке організувало підпільний цех з виготовлення підроблених харчових продуктів під брендами відомих виробників

Про це в п'ятницю, 30 квітня, повідомляє пресслужба Нацполіції області.

До складу злочинного угруповання входило 5 жителів Дніпропетровської області у віці від 28 до 47 років, які вели свою злочинну діяльність з червня 2020 року.

В середньому зловмисники щомісяця виготовляли від 25 до 30 тонн фальсифікату, який збувався різним суб'єктам господарської діяльності через інтернет-магазин.

Готову продукцію вони маркували фірмовим найменуванням відомих брендів.

Щоб легалізувати свою продукцію, зловмисники використовували підконтрольні їм підприємства. Збували вони свою продукцію, оформляючи по документах як сировину для виробництва харчових продуктів.



Зараз поліція за даним фактом відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару).