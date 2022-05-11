У Дніпрі, в розважальному комплексі з басейнами потонула дитина

06:25 09 серпня Київ, Україна

Дивну поведінку маленького хлопчика, що знаходиться в басейні, помітили співробітники аквапарку. Вони витягли дитину з води і викликали медиків, проте дитину врятувати не вдалося, хлопчик помер. Інцидент стався в Дніпрі, в аквапарку Happy Day.

Про це в неділю, 8 серпня, пише Інформатор з посиланням на представників закладу.



За попередніми даними, дитина потонула у великому басейні розважального комплексу Happy Day.



За даними видання Наше місто, хлопчик приїхав в аквапарк разом з матір'ю.



"Мати відлучилася і пішла в інший бік закладу. За словами працівника аквапарку, приблизно о 18.00 персонал помітив, що дитині в басейні стало погано, її витягли і покликали медичний персонал", - йдеться в повідомленні.



Зараз з'ясовуються всі обставини події.