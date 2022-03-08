У Дніпрі сонний таксист зіткнувся з маршруткою: постраждало шестеро

13:49 11 жовтень Київ, Україна

Заклик «Водій, не спи за кермом!» як і раніше актуальний. Саме через сон за кермом сталася масштабна аварія в Дніпрі сьогодні, 11 жовтня. Вранці на Слобожанському проспекті Дніпра сталося лобове зіткнення автомобіля Hyundai служби таксі Uklon і Mercedes Sprinter. В результаті зіткнення постраждали обидва водії та четверо пасажирів мікроавтобуса.

За словами поліціянтів, Mercedes Sprinter міжміського перевезення їхав по Слобожанському проспекту в середній смузі в бік правого берега. Hyundai рухався в протилежному напрямку. Водій таксі розповів правоохоронцям, що він заснув за кермом і виїхав на зустрічну смугу, через що і сталося зіткнення, - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що сильніше за всіх травмувалася жінка, яка сиділа поруч з водієм Mercedes.

На місце оперативно прибули поліціянти та медики. Через аварію виявилися перекриті три смуги руху. Постраждалих госпіталізували в лікарню.

Раніше на цьому тижні повідомлялося, що в Дніпропетровській області мікроавтобус Ford Transit збив на смерть двох людей в місті Підгороднє, яке є передмістям Дніпра.