У Дніпрі викрили злочинний кол-центр

15:08 22 жовтня Київ, Україна

Шахрайський кол-центр викрили в Дніпрі, в якому, за даними слідчих, більше двохсот операторів викрадали гроші у довірливих громадян.



Вони дзвонили людям, називалися працівниками банків і дізнавалися паролі від карток, а потім переказували всі гроші на власні рахунки.



Найняті «оператори» мали спеціальні інструкції, як здійснювати психологічний тиск під час бесіди, щоб довірливі громадяни надали їм всю інформацію.



У поліції кажуть, серед жертв аферистів - громадяни не лише України, а й інших держав. Розмір завданих збитків ще підраховують, він може досягти мільйона гривень.