У Дніпрі викрили організаторів незаконного бізнесу з надання секс-послуг

14:42 14 травень Київ, Україна

Злочинна група орендувала кілька квартир в місті Дніпро і втягнула в заняття проституцією близько 20 молодих дівчат.

Про це повідомили в Національній поліції України.



Повідомляється, що до складу злочинної групи входив 24-річний чоловік і дві жінки у віці 25 і 56 років.



Вони орендували кілька квартир в Дніпрі і втягнули в заняття проституцією близько 20 молодих дівчат. При цьому організатори шантажували тих працівниць, які збиралися порвати з інтим-послугами. Зловмисники жорстко контролювали роботу повій і забирали більшу частину їхнього доходу.



У разі доведення провини організаторів нелегального бізнесу, їм загрожує до семи років тюремного ув'язнення.



