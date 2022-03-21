У Дніпрі намагалися вкрасти бюлетені з результатами голосування

14:25 27 жовтня Київ, Україна

В ніч з понеділка на вівторок двоє невідомих вирвали з рук співробітниці виборчої комісії пакет з бюлетенями.



Поліціянт переслідував викрадача, поки той не викинув вкрадене. Цілісність мішка не було порушена. Сталося це біля будівлі міської ради.



За попередньою інформацією, одна зі співробітниць виборчої комісії несла два опечатаних мішки з бюлетенями. До неї підбігли двоє невідомих в масках, схопили мішок і втекли.



Зловмисників переслідував поліціянт. Біля будинку №14 на вулиці Воскресенській невідомий викинув мішок і зник. Правоохоронець повернув бюлетені комісії, цілісність мішка не порушена.



