У Дніпрі правоохоронці затримали жінку-агента ФСБ Росії

12:59 10 вересня Київ, Україна

У Дніпрі правоохоронці затримали жінку, яка коригувала вогонь окупантів та здавала ворогові розробки одного з підприємств ракетно-космічної галузі на Дніпропетровщині. Про це у суботу, 10 вересня, повідомляє прокуратура області.

"На Дніпропетровщині викрили агента ФСБ Росії, яка передавала дані про стратегічне підприємство оборонної промисловості та розташування українських військових", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зрадницею виявилася працівниця одного із підприємств ракетно-космічної галузі на Дніпропетровщині.

Раніше повідомлялося, що у Києві затримали ворожого коригувальника. Киянин протягом двох місяців передавав ворогові через месенджер інформацію про розташування та рух на території Києва підрозділів та техніки ЗСУ.

Також СБУ викрила мешканку Дніпропетровської області, яка передавала спецслужбам Росії дані про розташування підрозділів ЗСУ, отримані від свого чоловіка-військового.. Зловмисниця використала свого чоловіка "втемну".