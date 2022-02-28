У Дніпрі впав двоповерховий будинок

14:34 08 жовтень Київ, Україна

Вночі, з невідомих причин, в Новокодацькому районі міста Дніпро впав двоповерховий житловий будинок, господар госпіталізований.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"8 жовтня о 3:53 в Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про руйнування 2-поверхового житлового будинку на вулиці Генерала Воливача Новокодацького району міста Дніпро", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за вказаною адресою терміново направлено відділення 4 державної пожежно-рятувальної частини 8 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.

"Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що з невідомих причин сталося руйнування 2-поверхового цегляного приватного житлового будинку. В результаті руйнування також пошкоджено сусідній будинок: вибите одне вікно і пошкоджений фронтон", - наголошується в повідомленні.

Також при обстеженні фахівцями ДСНС місця події з'явився господар будинку - чоловік, 1973 року народження.

"Його оглянули лікарі та з діагнозом: опіки рук та обличчя 1-го ступеня, садна, госпіталізували в Дніпровську міську клінічну лікарню № 2", - інформує ДСНС.

Відзначається, що горіння не було. Причина руйнування встановлюється.



