У Дніпрі знешкоджено озброєну групу квартирних грабіжників

14:24 04 грудень Київ, Україна

За даними пресслужби МВС, поліція Дніпра провела затримання та знешкодила збройне злочинне угруповання, яке складалося з трьох іноземних громадян. Затримані злочинці підозрюються у скоєнні квартирної крадіжки та перевіряються на причетність до інших майнових злочинів, скоєних на території міста та області.

До поліції 29 листопада звернувся місцевий житель, який повідомив про крадіжку значної суми грошових коштів у різній валюті, на загальну суму понад 400 тис. гривень та золотих прикрас у Соборному районі міста.

Фігуранти шляхом пошкодження віконних ґрат та вікон проникли у квартиру потерпілих та викрали майно.

Правоохоронці встановили групу іноземців, які можуть бути причетні до скоєння низки крадіжок із квартир на території Дніпра та Дніпропетровської області.

1 грудня було затримано трьох громадян іншої держави у віці від 29 до 39 років.

Під час низки обшуків за місцем проживання та в автомобілях учасників злочинної групи поліціянти вилучили три гранати РГД 5, а також викрадене майно потерпілих.

Фігурантам інкримінують незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами (ч.1 ст.. 263 ККУ) та крадіжку (ч. 3 ст. 185 ККУ).

Зловмисників затримано у порядку ст.. 208 Кримінального процесуального кодексу України та їм повідомлено про підозру. Слідство продовжується.