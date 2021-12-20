У Дніпрі вночі підірвали «Ощадбанк»

11:32 17 березень Київ, Україна

У Дніпрі невідомі зловмисники підірвали відділення "Ощадбанку" на проспекті Олександра Поля, керівництву банку доведеться зробити ґрунтовний ремонт і замінити банкомат

Як повідомили місцеві жителі, вибух стався в будівлі на проспекті Олександра Поля близько 3:20. За попередніми даними, епіцентр припав на банкомат біля входу у відділення "Ощадбанку". На фотографіях можна помітити, що вибухова хвиля винесла вхідні двері, вибила скло, розвернула банкомат і пошкодила інтер'єр.

До місця вибуху з'їхалися співробітники поліції, вибухотехніки, слідчо-оперативна група, представники служби охорони. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту і шукають винних. Інформації про постраждалих поки немає.