У Дніпрі невідомий влаштував стрілянину у військовій частині. Відомо про чотирьох загиблих. Відео

07:41 27 січень Київ, Україна

Сьогодні рано-вранці у військовій частині 20-річний солдат термінової служби розстріляв своїх товаришів по службі. За попередньою інформацією, четверо загиблих, є поранені.



Про це повідомляє "Інформатор".



Перші постріли були зафіксовані близько 4 години ранку, всі солдати тим часом спали, на вулиці було ще темно.



Хлопець увійшов до збройової кімнати, взяв автомат АК-47 з патронами, після чого почав стріляти у своїх товаришів по службі. На той час у караульному приміщенні було близько 22 солдатів. На цей момент інформації про їхнє здоров'я немає.



Відомо, що двоє з них змогли вибігти на вулицю та викликати поліцію.



Загиблих, за попередніми даними, четверо. Ще один поранений. Стрільця зараз не знайшли – мабуть, він переліз через паркан. Востаннє його бачили на вулиці Макарова біля ракетно-космічного коледжу. Він був одягнений у камуфляжну форму. Поліція попереджає, що у нього може бути автомат і велика кількість патронів.



Інцидент стався на території Південного машинобудівного заводу. Територію заводу оточили. Кордони патрулюють. На підприємстві працює спецзагін "ТОР". Цивільних не пускають на територію заводу.