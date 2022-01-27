У Дніпрі невідомий влаштував стрілянину у військовій частині. Відомо про чотирьох загиблих. Відео

Сьогодні рано-вранці у військовій частині 20-річний солдат термінової служби розстріляв своїх товаришів по службі. За попередньою інформацією, четверо загиблих, є поранені.
Про це повідомляє "Інформатор".
Про це повідомляє "Інформатор".
Перші постріли були зафіксовані близько 4 години ранку, всі солдати тим часом спали, на вулиці було ще темно.
Хлопець увійшов до збройової кімнати, взяв автомат АК-47 з патронами, після чого почав стріляти у своїх товаришів по службі. На той час у караульному приміщенні було близько 22 солдатів. На цей момент інформації про їхнє здоров'я немає.
Відомо, що двоє з них змогли вибігти на вулицю та викликати поліцію.
Загиблих, за попередніми даними, четверо. Ще один поранений. Стрільця зараз не знайшли – мабуть, він переліз через паркан. Востаннє його бачили на вулиці Макарова біля ракетно-космічного коледжу. Він був одягнений у камуфляжну форму. Поліція попереджає, що у нього може бути автомат і велика кількість патронів.
Інцидент стався на території Південного машинобудівного заводу. Територію заводу оточили. Кордони патрулюють. На підприємстві працює спецзагін "ТОР". Цивільних не пускають на територію заводу.
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