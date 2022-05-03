У Дніпрі чоловіка звинувачують у сексуальному насильстві над власними дітьми

13:49 03 серпня Київ, Україна

Мати трьох підлітків написала заяву в поліцію на свого колишнього чоловіка і батька їхніх дітей про те, що протягом кількох років чоловік здійснював з дітьми дії сексуального характеру.

Про це пише дніпропетровське видання Наше місто.



У регулярних зґвалтуваннях дітей-підлітків 12, 14 і 17 років з 2016 року підозрюють їхнього 44-річного батька.



Жінка стверджує, що всі ці роки її колишній чоловік вступав у зв'язок з дітьми як природним, так і неприродним шляхом.



"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України. На цей момент призначений комплекс відповідних судово-медичних експертиз. Триває досудове розслідування", - прокоментувала ситуацію старший інспектор по комунікації Кам'янського районного управління поліції Олена Тимченко.



Якщо вина чоловіка буде доведена, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.