У Дніпрі масштабна аварія за участю чотирьох вантажівок, є жертви

04:55 18 серпня Київ, Україна

Як стало відомо з повідомлення на сайті Дніпро Оперативний, вчора ввечері, 17 серпня, сталася велика аварія на Полтавському шосе в Дніпрі. Вантажний автомобіль раптово вирулив на зустрічну смугу, де зіткнувся ще з трьома фурами. У масштабній ДТП загинула одна людина і троє травмовані.

"За попередньою інформацією, одна з вантажівок виїхала на зустрічну - її водій загинув. Трьох постраждалих госпіталізували з різними травмами", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що зіткнення відбулося недалеко від вулиці Білгородська близько 20:30. В результаті аварії одна з фур загорілася, інші машини серйозно пошкоджені.

Через ДТП рух по шосе утруднено в обидва боки. На місці працюють всі аварійні служби.

Раніше в Черкасах п'яний водій на смерть збив молоду дівчину і травмував ще шість осіб. Проти нього відкрили кримінальне провадження.