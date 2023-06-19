У Дніпрі ліквідовано наркоугрупування, яке діяло «під дахом» правоохоронців

13:40 19 червня Київ, Україна

Служба безпеки України (СБУ) успішно провела операцію з ліквідації наркоугруповання у місті Дніпро, яке масово збувало психотропні речовини за сприяння правоохоронних органів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



За даними слідства, діяльність угруповання координували 4 чиновники одного з районних управлінь Нацполіції у Дніпропетровській області. Злочинне угруповання налагодило продаж гуртових та роздрібних партій метамфетаміну. Реалізацію психотропів здійснювали через розгалужену мережу наркодилерів на території регіону.



Крім того, зловмисники облаштували «стаціонарний пункт» зі збуту заборонених речовин в одній із міських СТО. Там клієнтам дозволяли відразу спробувати придбаний товар.



Таким чином, організатори наркобізнесу щомісяця отримували понад 1,5 млн грн прибутку.



У ході комплексних заходів із залученням співробітників ЦСО «А» СБУ затримано 9 учасників злочинної організації, включаючи згаданих правоохоронців.





В результаті понад 30 обшуків за адресами проживання фігурантів, а також у місцях збуту психотропів виявлено понад 50 підготовлених до продажу сліп-пакетів з метамфетаміном та інші докази злочинів.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 13 років ув'язнення з конфіскацією майна.