У Дніпрі авто тричі переїхало жінку

У Дніпрі авто Славута тричі переїхало жінку-пішохода, після чого зникло з місця дорожньо-транспортної пригоди.
Інцидент стався вранці 5 липня на вулиці Вологодській в Дніпрі. За інформацією очевидця, автомобіль наїхав на жінку, яка переходила дорогу. Авто протягло її близько 20 метрів, потім здало назад і ще двічі переїхало постраждалу. Жінку 1976 року народження госпіталізували в лікарню ім. Мечникова. Її стан важкий.
Автомобіль зник з місця аварії, жінку госпіталізували у важкому стані. Поліція незабаром виявила «Славуту» на вулиці Сакко, але за її кермом вже була інша людина. За попередньою інформацією, винуватець аварії втік.
Обставини трагедії встановлює поліція.
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