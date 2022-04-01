У Дніпрі авто тричі переїхало жінку

15:17 05 липня Київ, Україна

У Дніпрі авто Славута тричі переїхало жінку-пішохода, після чого зникло з місця дорожньо-транспортної пригоди.

Інцидент стався вранці 5 липня на вулиці Вологодській в Дніпрі. За інформацією очевидця, автомобіль наїхав на жінку, яка переходила дорогу. Авто протягло її близько 20 метрів, потім здало назад і ще двічі переїхало постраждалу. Жінку 1976 року народження госпіталізували в лікарню ім. Мечникова. Її стан важкий.

Автомобіль зник з місця аварії, жінку госпіталізували у важкому стані. Поліція незабаром виявила «Славуту» на вулиці Сакко, але за її кермом вже була інша людина. За попередньою інформацією, винуватець аварії втік.

Обставини трагедії встановлює поліція.