У Дніпрі 29 листопада два легковики зіткнулися на перехресті: обидва водії не постраждали (ФОТО, ВІДЕО)

Стало відомо, що на перехресті вулиць Робоча та Уральська сталася дорожня пригода, поліція Дніпра офіційну інформацію ще не надала, але, як повідомляє «Інформатор», зіткнення серйозне. На щастя, обидва водії не постраждали.

За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля марки Skoda вивертав з вулиці Уральської на вулицю Робочу, в той час, коли на всій швидкості рухався по ній автомобіль Nissan служби таксі Opti. Очевидці серйозної аварії допомогли водієві таксі вибратися із пошкодженої машини.

Від сильного удару при зіткненні Nissan вилетів на зупинку і зміг зупинитися тільки на тротуарі, а легковик Skoda від удару розвернуло. Обидві машини сильно пом'яло. На дорозі було багато розбитого скла та автозапчастин від пом'ятих машин.