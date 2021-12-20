У Дніпрі 25 листопада рятувальники вивели із задимленого під'їзду жінку з дитиною

Сьогодні, 25 листопада, у місті Дніпро сталася пожежа у житловій квартирі – пожежники врятували матір із дитиною. Про це йдеться у повідомленні служби ГУ ДСНС у місті Дніпро.
"У Дніпрі за адресою Запорізьке шосе у 16-поверховому будинку горить квартира", - таке повідомлення пожежники отримали 25 листопада о 10.25. На місце події було відправлено 4 відділення пожежно-рятувальних частин міста Дніпро, а саме: 40 осіб особового складу та 7 одиниць спецтехніки ГУ ДСНС у місті Дніпро.
Після прибуття було встановлено, що квартира знаходиться на 8 поверсі. Після перевірки решти житлових приміщень рятувальники визначили, що у сусідній квартирі проживали мати з малолітньою дитиною.
Вони допомогли безпечно вивести жінку та дитину на вулицю, приклавши мокру ганчірку до дихальних шляхів і далі передати в руки медпрацівникам екстреної допомоги. Після огляду медичним персоналом, з'ясувалося, що життю матері та дитини нічого не загрожувало і госпіталізація для них не знадобилася.
Інші мешканці сусідньої квартири 8-го поверху: чоловік 1960 року народження та дівчина 2003 року народження змогли самостійно залишити квартиру та задимлений під'їзд. Обидва були доставлені до найближчої лікарні з ознаками отруєння чадним газом.
За даними рятувальників, у квартирі спалах площею 30 кв. метрів було повністю ліквідовано об 11:08.
Причину пожежі встановлюють правоохоронні органи.
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