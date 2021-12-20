У Дніпрі 25 листопада рятувальники вивели із задимленого під'їзду жінку з дитиною

18:48 25 листопад Київ, Україна

Сьогодні, 25 листопада, у місті Дніпро сталася пожежа у житловій квартирі – пожежники врятували матір із дитиною. Про це йдеться у повідомленні служби ГУ ДСНС у місті Дніпро.

"У Дніпрі за адресою Запорізьке шосе у 16-поверховому будинку горить квартира", - таке повідомлення пожежники отримали 25 листопада о 10.25. На місце події було відправлено 4 відділення пожежно-рятувальних частин міста Дніпро, а саме: 40 осіб особового складу та 7 одиниць спецтехніки ГУ ДСНС у місті Дніпро.

Після прибуття було встановлено, що квартира знаходиться на 8 поверсі. Після перевірки решти житлових приміщень рятувальники визначили, що у сусідній квартирі проживали мати з малолітньою дитиною.