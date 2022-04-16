У Дергачівському ліцеї №3 знаходяться на лікуванні інфекційної хвороби 37 учнів

14:55 19 листопада Київ, Україна

У Дергачівському ліцеї №3 зафіксовано спалах інфекційного захворювання, яке по своїй етіології нагадує харчову токсикоінфекцію або гострий гастроентероколіт, про це повідомляє пресслужба Харківського обласного лабораторного центру. Лабораторно діагноз не підтверджено.



Станом на 19.11.2020 року кількість хворих складає 37 осіб. Всі хворі знаходяться на амбулаторному лікуванні. Надання медичної допомоги і медичний нагляд за контактними організований і проводиться медичними працівниками КНП "ЦПМСД Дергачівського району" ДРР.

"З метою локалізації та ліквідації спалаху, встановлення причин виникнення, факторів і шляхів передачі інфекції, джерела можливого інфікування 18.11.2020 фахівцями Дергачівської міжрайонної філії нашої установи проведено епідеміологічне розслідування та санітарно-епідеміологічне обстеження вищезгаданого закладу. Організовано і проведено комплекс протиепідемічних заходів: завершальна дезінфекція, відбір проб води та харчових продуктів, змивів з об'єктів зовнішнього середовища, опитування і обстеження хворих та контактних осіб та ін.", - сказано в повідомленні.

Протиепідемічні заходи тривають.



За словами заступника голови Дергачівської райдержадміністрації Костянтина Лизлова, хворі - учні різних класів.