У Дергачівському ліцеї №3 знаходяться на лікуванні інфекційної хвороби 37 учнів

У Дергачівському ліцеї №3 зафіксовано спалах інфекційного захворювання, яке по своїй етіології нагадує харчову токсикоінфекцію або гострий гастроентероколіт, про це повідомляє пресслужба Харківського обласного лабораторного центру. Лабораторно діагноз не підтверджено.
Станом на 19.11.2020 року кількість хворих складає 37 осіб. Всі хворі знаходяться на амбулаторному лікуванні. Надання медичної допомоги і медичний нагляд за контактними організований і проводиться медичними працівниками КНП "ЦПМСД Дергачівського району" ДРР.
Протиепідемічні заходи тривають.
За словами заступника голови Дергачівської райдержадміністрації Костянтина Лизлова, хворі - учні різних класів.
За словами заступника голови Дергачівської райдержадміністрації Костянтина Лизлова, хворі - учні різних класів.
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