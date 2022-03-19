У Дергачах на Харківщині тривають бої. Є жертви серед мирного населення. Зруйновані будинки

13:19 17 березня Київ, Україна

На території Дергачівської тергромади Харківської області продовжуються бойові дії, відомо щонайменше про трьох загиблих та п'ятьох поранених жителів.



Про це повідомив у Фейсбуці міський голова Дергачів В'ячеслав Задоренко.



На території громади продовжуються бойові дії, через які страждає місцеве населення. Протягом доби 16 березня окупаційна армія інтенсивно обстрілювала житлові квартали селища Слатине.



Двоє слатинців загинули, ще п'ятеро отримали тяжкі поранення. Надвечір активізувалися обстріли Дергачів, внаслідок яких зруйновано кілька приватних будинків. Є інформація щонайменше про одного загиблого у місті. Деякі люди, що ховалися в підвалах, опинилися під завалами. Працівники ДСНС зараз здійснюють заходи щодо порятунку цих осіб та ліквідації наслідків ворожих бомбардувань", - написав Задоренко.



