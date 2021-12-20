У Департаменті міграційної поліції розповіли про мігрантів і їхні правопорушення

Тільки протягом січня-березня поточного року було затримано понад 70 нелегальних мігрантів, більшість з них виявилися вихідцями з Бангладешу, Туреччини, Афганістану та Індії.
Про це розповів начальник Департаменту міграційної поліції Національної поліції України Сергій Пантелєєв.
Як розповів Пантелєєв, більшість нелегальних мігрантів становили громадяни Бангладешу, Туреччини, Афганістану та Індії.
За його словами, в минулому році правоохоронці склали більше ніж 78 тис. адмінпротоколів за правопорушення, вчинені іноземцями. Найбільша їхня кількість була скоєна громадянами Молдови, Азербайджану, РФ, Білорусі, Туреччини.
За його словами, в минулому році правоохоронці склали більше ніж 78 тис. адмінпротоколів за правопорушення, вчинені іноземцями. Найбільша їхня кількість була скоєна громадянами Молдови, Азербайджану, РФ, Білорусі, Туреччини.
За його словами, в 2021 році затримали вже майже 70 нелегальних мігрантів.
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