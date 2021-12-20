У Департаменті міграційної поліції розповіли про мігрантів і їхні правопорушення

11:12 25 березень Київ, Україна

Тільки протягом січня-березня поточного року було затримано понад 70 нелегальних мігрантів, більшість з них виявилися вихідцями з Бангладешу, Туреччини, Афганістану та Індії.

Про це розповів начальник Департаменту міграційної поліції Національної поліції України Сергій Пантелєєв.

"Спільно з прикордонниками ми затримали 400 нелегальних мігрантів у складі 93 груп, які заїхали до нас, використовуючи різні схеми. Вони деякий час тут пожили, але потім зробили спроби переміститися в країни Євросоюзу", - повідомив Пантелєєв.

Як розповів Пантелєєв, більшість нелегальних мігрантів становили громадяни Бангладешу, Туреччини, Афганістану та Індії.



За його словами, в минулому році правоохоронці склали більше ніж 78 тис. адмінпротоколів за правопорушення, вчинені іноземцями. Найбільша їхня кількість була скоєна громадянами Молдови, Азербайджану, РФ, Білорусі, Туреччини.

"Було повідомлено про підозру у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів близько 1700 іноземцям. Це пограбування, розбій, викрадення авто, крадіжки (квартирні та кишенькові в транспорті), навіть вбивства і заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Найбільша кількість таких злочинів зафіксована на території Одеської, Дніпропетровської, Харківської областей та в Києві", - повідомив Пантелєєв.

За його словами, в 2021 році затримали вже майже 70 нелегальних мігрантів.