У деокупованому Куп'янську викрили колаборантку-педагога

17:43 22 листопада Київ, Україна

У звільненому від загарбників Куп'янську Харківської області затримано чергову колаборантку – директора ліцею, яка впроваджувала російські стандарти освіти.



Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.



Раніше повідомлялося, що в ліцеї в м. Куп'янська було вилучено понад 5 тисяч російських підручників та атестати про неповну загальну середню освіту російського зразка, підписані так званою "главою військово-громадянської адміністрації Харківської області", тепер у прокуратурі повідомляють педагога, який замовив цю партію підручників .