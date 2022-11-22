У деокупованому Куп'янську викрили колаборантку-педагога

17:43 22 листопада Київ, Україна

У звільненому від загарбників Куп'янську Харківської області затримано чергову колаборантку – директора ліцею, яка впроваджувала російські стандарти освіти.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Раніше повідомлялося, що в ліцеї в м. Куп'янська було вилучено понад 5 тисяч російських підручників та атестати про неповну загальну середню освіту російського зразка, підписані так званою "главою військово-громадянської адміністрації Харківської області", тепер у прокуратурі повідомляють педагога, який замовив цю партію підручників .
 
"Головним "модератором" запровадження російської освіти стала директор цього ліцею. Так перед навчальним роком педагог отримала від окупаційної адміністрації підручники російського зразка для учнів 1-11 класів. Щоб вчителі "мали можливість викладати" за російськими стандартами та методиками освіти, директор ліцею направила вчителів початкових класів на "підвищення кваліфікації" в м. Курськ Росії", - йдеться в повідомленні.