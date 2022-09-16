У деокупованому Ізюмі почалася ексгумація тіл на локаціях масового поховання

На деокупованій Харківщині у місті Ізюм розпочалася ексгумація тіл на локаціях масового поховання.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
За словами Котенка, одну з локацій вони виявили за відео, яке у вільний доступ виклали росіяни.
Для безпечної ексгумації територію було зачищено, оскільки зберігалася висока ймовірність мінної небезпеки.
Для безпечної ексгумації територію було зачищено, оскільки зберігалася висока ймовірність мінної небезпеки.
Водночас, за словами голови Національної поліції Ігоря Клименка, лише за тиждень на деокупованій території Харківської області виявили тіла близько 50 загиблих цивільних. При цьому він наголосив, що ця цифра - без урахування масових поховань, звідки тіла ще не ексгумовані. Характер тілесних ушкоджень, причин смерті мають встановити експерти, але це робота не на один тиждень, каже Клименко.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі