У деокупованому Ізюмі почалася ексгумація тіл на локаціях масового поховання

16:23 16 вересня Київ, Україна

На деокупованій Харківщині у місті Ізюм розпочалася ексгумація тіл на локаціях масового поховання.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"У місті Ізюм Харківської області в рамках операції з розшуку загиблих на чолі з уповноваженим з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, Олегом Котенком розпочалася ексгумація тіл на локаціях масового поховання", - йдеться у повідомленні.

За словами Котенка, одну з локацій вони виявили за відео, яке у вільний доступ виклали росіяни.



Для безпечної ексгумації територію було зачищено, оскільки зберігалася висока ймовірність мінної небезпеки.

"В даний час ми працюємо над ексгумацією тіл військовослужбовців. Потім тіла будуть передані експертам для подальшої ідентифікації осіб загиблих.. На жаль, це лише початок нашої роботи тут, скільки локацій ще буде знайдено на деокупованих територіях, поки що не відомо, але сувора реальність вказує на те, що кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію", - зазначив Котенко.

Водночас, за словами голови Національної поліції Ігоря Клименка, лише за тиждень на деокупованій території Харківської області виявили тіла близько 50 загиблих цивільних. При цьому він наголосив, що ця цифра - без урахування масових поховань, звідки тіла ще не ексгумовані. Характер тілесних ушкоджень, причин смерті мають встановити експерти, але це робота не на один тиждень, каже Клименко.