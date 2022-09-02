У День Незалежності України росія обстріляла 58 населених пунктів

Російські війська активізувалися у День Незалежності України. Минулої доби росіяни обстріляли 58 населених пунктів.
Про це у четвер, 25 серпня, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.
Також внаслідок ракетного удару по залізничній станції на Дніпропетровщині загинули щонайменше 22 особи.
За словами Єніна, минулої доби Україною прокотилася і хвиля фейкових мінувань.
За словами Єніна, минулої доби Україною прокотилася і хвиля фейкових мінувань.
За його словами, 24 серпня сапери продовжили очищати території від вибухонебезпечних предметів у всіх деокупованих напрямках. Зокрема, на Київщині просунулися на додаткові 32 га. У Сумській, Чернігівській та Черкаській областях робота вимірюється гектарами.
Раніше повідомлялося, що на День Незалежності повітряна тривога оголошувалась 189 разів.
Раніше повідомлялося, що на День Незалежності повітряна тривога оголошувалась 189 разів.
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