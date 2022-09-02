У День Незалежності України росія обстріляла 58 населених пунктів

11:30 25 серпня Київ, Україна

Російські війська активізувалися у День Незалежності України. Минулої доби росіяни обстріляли 58 населених пунктів.

Про це у четвер, 25 серпня, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

"За минулу добу поліція зафіксувала обстріли 58 населених пунктів - це значно вище, ніж зазвичай. Внаслідок таких обстрілів гинуть та травмуються десятки людей", - зазначив Єнін.

Також внаслідок ракетного удару по залізничній станції на Дніпропетровщині загинули щонайменше 22 особи.



За словами Єніна, минулої доби Україною прокотилася і хвиля фейкових мінувань.

"Телефонні терористи мінували залізничні вокзали у Вінниці, Рівному, Хмельницькому. Анонімні повідомлення надходили про мінування об'єктів у Львові, Мукачеві, Дніпрі. Усього підрозділи поліції отримали 17 таких повідомлень, у яких йшлося про мінування 118 об'єктів. Загальна кількість евакуйованих становила майже 3800 осіб", – зазначив Єнін.